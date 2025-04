Deep Rock Galactic: Survivor forlater tidlig tilgang i september

HQ

Allerede da Deep Rock Galactic: Survivor debuterte på Steam som et Early Access-spill, tok vi en titt på det og ble helt betatt av den morsomme og fornøyelige spillopplevelsen. Nå, rundt 18 måneder senere, gjør utvikleren Funday Games seg klar til å ta spillet ut av Early Access og lansere det i sin "komplette" 1.0-tilstand.

Dette ble bekreftet på Triple-i Intiative showcase, hvor den faste 1.0-lanseringsdatoen ble nevnt som 17. september. På denne datoen kan vi forvente at en mye mer komplett versjon av spillet gjør sin ankomst, med dette inkludert alle de fire store oppdateringene som har blitt introdusert i løpet av Early Access-fasen, og tilleggsinnhold som utvikleren ennå ikke har kommentert.

I forbindelse med avslutningen av Early Access uttalte Funday produsent Jacob Laurits Besenbacher Kjeldsen: "Etter et år med hardt arbeid er vi glade for endelig å kunne tilby et fullt realisert Deep Rock Galactic: Survivor til spillere over hele verden. Vårt dedikerte community har vært avgjørende for å få dette til å skje, ved å hjelpe oss med å forme spillet slik det er i dag og ved å være involvert i aktiviteter som Deep Rock Galactic: Survivor Ultimate Challenge Invitational. Det har vært en fantastisk reise, og vi gleder oss til å vise dere hva vi har kokt sammen til 1.0-lanseringen."

Se traileren for lanseringsdatoen for 1.0 nedenfor.