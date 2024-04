Deep Rock Galactic: Survivor har solgt en million enheter

HQ

Ghost Ship Publishing og utvikleren Funday Games har avslørt at Deep Rock Galactic auto-shooter-spinoff-tittelen Deep Rock Galactic: Survivor allerede har passert milepælen én million solgte enheter.

Helt siden spillet debuterte som et Early Access-prosjekt i februar, har mange spillere strømmet til for å prøve det selv. I den anledning feires milepælen ved å dele en rekke data om spillertendenser og generell statistikk.

Blant annet avsløres det at over 13,6 millioner timer er spilt, over 9 milliarder gull og 3 milliarder Nitra er utvunnet, 131 millioner forsyningsdråper er utløst, 6,6 millioner Dreadnoughts er drept, men 13,3 millioner dverger er drept i prosessen, og bare 3,7 % av alle spillere har klart et Hazard 5-oppdrag.

Du kan se hele infografikken nedenfor, og til og med se hva vi synes om Early Access-spillet her.