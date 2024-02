Deep Rock Galactic: Survivor - Nok en Early Access-perle gjør sin ankomst

På Gamescom-messen i august fikk jeg sjansen til å sjekke ut en tidlig versjon av Funday Games' top-down roguelike auto-shooter, Deep Rock Galactic: Survivor. Dette er i bunn og grunn en Deep Rock versjon av konseptet som Vampire Survivors har gjort utrolig populært den siste tiden, der du kler deg ut som en dverg og slippes inn i en bane for å utvinne ressurser og unngå og skyte ned horder av insekter som jager deg rundt i banen. Det er et spill der kjernemekanikken kan forenkles til én viktig inndata, nemlig å bruke en analog spak (hvis du spiller med en kontroller), for alt i dette spillet skjer automatisk, og det eneste du trenger å gjøre, er å ta de viktige beslutningene som sikrer at du overlever hver bølge av fiendtlige insekter. Det er innbegrepet av enkelhet, men det fungerer som en sjarm og er uanstrengt underholdende.

Siden dette er en Early Access-lansering akkurat nå, er det bare tre nivåer å utforske: Crystalline Caverns, Magma Core og Hollow Bough. Hver av dem er visuelt svært forskjellige og har noen mekanikker som skiller dem fra resten. For eksempel har Magma Core gulvfliser som forårsaker brannskade når du tråkker på dem, mens Hollow Bough har biologiske hindringer og regenererende lianer som kommer i veien når du beveger deg rundt. Ingenting av dette endrer imidlertid spillets grunnidé, du skal fortsatt utvinne så mange nyttige ressurser som mulig, skyte ned insekter og tjene erfaring for å forbedre utstyret ditt, alt i håp om å nå den laveste etasjen i fangehullet og forhåpentligvis overvinne hovedsjefen som lurer der for å fullføre dykket.

Progresjonssystemene kommer i to former. Det er de ikke-permanente elementene som er synlige i hvert dykk. I bunn og grunn gir alt du gjør deg litt erfaring, og hver gang du går opp i nivå, kan du velge en oppgradering som enten låser opp et nytt våpen til dvergen din, eller som oppgraderer/forbedrer et eksisterende våpen eller attributt, enten det er økt skade, høyere skytehastighet, lavere omladetid, større radius for oppsamling av gjenstander/XP, mer rustning eller helse, du skjønner poenget. Når du dør eller fullfører et dykk, følger ikke disse forbedringene med deg, de går tapt for alltid på ekte roguelike-vis, men heldigvis gjør mange av ressursene du samler inn det. Du kan bruke innsamlet gull og en rekke andre rare ressurser til å forbedre helse, skade, kritisk treffsjanse, bevegelseshastighet og så videre permanent, alt sammen med en viss prosentandel, og for hver større utfordring du fullfører i forbindelse med et dykk, tjener du en pollett som du kan bruke til å låse opp et vanskeligere dykk eller til og med en helt ny dvergklasse eller -arketype.

Det hele er veldig enkelt å fordøye, og det gjelder også spillingen, for selv om det finnes flere typer insektfiender å møte - mange av dem har unike angrep og systemer, og en rekke våpentyper som alle gjør forskjellige ting og til og med åpner for elementære skadesystemer - er hovedpremisset i dette spillet å løpe rundt og unngå å bli truffet. Dette virker enkelt i praksis, men når spillet overbelaster skjermen med hundrevis, kanskje til og med tusenvis av feil samtidig, er det lett å gjøre feil og raskt bli straffet for handlingene sine. Du må tenke raskt og hele tiden bruke gruveferdighetene dine til å bryte deg gjennom vegger for å unnslippe truslene fra insektsvermer og ødeleggende sjefer, samtidig som du anstrenger deg for å utvinne alle ressurser du kommer over og fullføre sidemål for å få tilførsel av gull.

Det geniale med Deep Rock Galactic: Survivor er at den enkle forutsetningen er uendelig morsom. Kjernen i spillet er mer enn nok til å skape timevis med action, og de ulike vanskelighetsgradene og de forskjellige dvergklassene som fungerer litt forskjellig fra hverandre, tilfører spillet en god del velkommen dybde - noe som utvilsomt vil fortsette i fremtiden etter hvert som mer og mer innhold legges til for å styrke opplevelsen. Men selv slik det er nå, er det en fantastisk opplevelse å spille, og jeg skulle virkelig ønske jeg kunne kjøre det på en Nintendo Switch og spille det mens jeg slapper av i sofaen. Med tanke på at noen Early Access-prosjekter føles svært ufullstendige i starten, og man kan nesten spørre seg hvorfor de får lov til å sette en prislapp på dem, er dette spillet et genialt konsept som du bør stoppe det du holder på med akkurat nå for å kjøpe et eksemplar på Steam, siden det bare koster 10 pund.

I min forrige forhåndsvisning av dette spillet fra august 2023 sa jeg at Deep Rock Galactic: Survivor ville bli min neste besettelse. Vel, det er nettopp det det har blitt.

