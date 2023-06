Demoinntrykk av Final Fantasy XVI

HQ

Det er en viss spenning som følger utgivelsen av en etterlengtet demo - spillverdenen venter i spenning på om de høye forventningene vil bli innfridd. Den siste som har trådt inn i dette harde søkelyset, er demoen Final Fantasy XVI, en pirrende titt på hva det ærverdige Square Enix kommer til å avduke om ti korte dager. For å gjøre det helt klart, dette er ingen gjenkomst. Men basert på den rikholdige banketten som demoen presenterer, lover spillet å levere en spennende reise som både er i kontakt med røttene og samtidig svært fremtidsrettet.

Vi dykker ned i en verden sett gjennom øynene til Clive, en eldre bror som kjemper med et ansvar som overgår hans alder. En fortelling om to brødre er tegnet på et bakteppe som minner om den labyrintiske politikken i Game of Thrones, der private følelser kolliderer med offentlige plikter, og vever en fortelling som er både personlig og episk.

Spillet er en sømløs sammensmelting av klassiske JRPG-elementer og sanntidskampmekanikk, som forener nostalgien fra turbasert strategi med umiddelbarheten i dynamiske actionsekvenser. Final Fantasy XVI prøver ikke å finne opp hjulet på nytt, men gjør heller ære på sin arv og tilfører den en frisk dose adrenalin.

Det som slår oss med Final Fantasy XVI, er spillets utpregede modenhet. Voldshandlingene er brutale og ubarmhjertige, men aldri unødvendige, og de tjener fortellingen i stedet for å overskygge den. Stemmeskuespillet, som levendegjøres av en bemerkelsesverdig britisk rollebesetning, tegner levende portretter av karakterene og gir dem autentisitet og dybde.

Likevel må vi komme med en advarsel: Vi har vært her før. Husk at dette er en demo, et nøye kuratert glimt av hva spillet kan by på. Det gjenstår å se om det ferdige produktet kan opprettholde dette nivået av kvalitet, nyanser og dybde og innfri forventningene til en kresen og mangfoldig fanskare.

Etter vårt første besøk er det tydelig at Final Fantasy XVI verken hviler på laurbærene eller forsøker å finne opp hjulet i serien på nytt. I stedet ser det ut til å bli en respektfull videreutvikling av en elsket serie. Det er ikke spillets messias, men et selvsikkert steg inn i et velkjent, men likevel friskt eventyr som lover å hedre arven fra serien samtidig som det går sin egen vei. Hvis demoen er en indikasjon på hva som er i vente, kan ikke den fullstendige utgivelsen komme snart nok.

