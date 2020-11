Demon's Souls sin mystiske dør har blitt åpnet

Du ser på Annonser

Bluepoint fikk både gamle fans og nye spillere til å gå over hvert eneste hjørne i remaken av Shadow of the Colossus ved å legge til en hemmelig hule og noen mystiske mynter, så mange håpet at de hadde gjort noe lignende i Demon's Souls. Etter noen dager viste det seg at det talentfulle studioet hadde oppfylt ønskene ved å legge til en låst dør som skjulte en mystisk gjenstand. Dagene gikk mens spillere verden over prøvde en rekke ulike ting for å komme seg forbi døren, men nå er mysteriet endelig løst.

En av de første som klarte å åpne døren i Demon's Souls var streameren Distortion2, og løsning viser seg atter en gang å være samling av mynter. Nærmere bestemt å samle Ceramic Coins som kun dukker opp i Fractured Mode når det er Pure White Tendency eller Pure Black Tendency. Etter å ha samlet 30 stykker (kanskje man bare trenger 26 siden From Software sitt første spill, King's Field, fyller 26 år i desember?) bestemte han seg for å prøve lykken hos Sparkly the Crow, noe som viste seg å være smart. Der ventet det nemlig en ny rusten nøkkel han fikk kjøpe. Den åpnet selvsagt overnevnte dør, og belønningen er en ny rustning basert på Penetrator-bossen.

Det tok altså én uke for internett å løse mysteriet, noe som er relativt imponerende. En ny stjerne i boka til Bluepoint for å gjøre noe såpass interessant igjen, og til spillere over hele verden for å samarbeide om å løse gåten.