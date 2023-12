Den første GTA VI-traileren blir 1 minutt og 31 sekunder lang

HQ

Bare det at Rockstar kunngjorde at den første traileren for Grand Theft Auto VI skal slippes klokken 15 den 5. desember satte rekord på Twitter/X, så det er ingen tvil om at millioner av mennesker vil klikke på den samme Youtube-lenken om mindre enn 24 timer. Nå vet vi hvor lenge de kommer til å se på den samme videoen.

Rockstar har nemlig lagt ut Youtube-siden for GTA VI-traileren, noe som betyr at vi vet at denne første traileren blir nøyaktig 1 minutt og 31 sekunder lang. Hva håper du blir vist og avslørt i løpet av disse 91 sekundene i morgen?