Den komplette kalenderen for Apex Legends Global Series Year 6 har blitt avslørt

Hovedhandlingen kommer tilbake i april, selv om det vil være turneringer før det.

Med tanke på at Apex Legends Global Series nettopp avsluttet sitt femte år, ved å være vertskap for det årlige Championship i Sapporo, Japan i helgen og krone en uventet vinner, kan du kanskje tro at det vil være litt pause før handlingen kommer tilbake. Dette er delvis sant.

Respawn har avslørt den fullstendige kalenderen for år 6 av ALGS, og dette bekrefter at hovedhandlingen vil begynne fra april når Split 1 begynner. Men før det kommer Online Open tilbake mellom slutten av februar og mars, der lagene kan konkurrere i spennende og kringkastet action.

Du kan se hele arrangementskalenderen i den detaljerte grafikken nedenfor, men noen andre høydepunkter som er verdt å merke seg, er Split 1 Playoffs i slutten av juni og begynnelsen av juli i Riyadh, Saudi-Arabia (det vil nesten helt sikkert si på Esports World Cup), Split 2 Playoffs i slutten av oktober og begynnelsen av november i Las Vegas, og til slutt kommer Championship tilbake i januar 2027 i Sapporo, Japan igjen.

