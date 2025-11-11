Den kontroversielle Dallas Mavericks-direktøren Nico Harrison, som solgte Luka Doncic, har fått sparken

HQ

Nico Harrison, den kontroversielle daglige lederen i Dallas Mavericks som sto bak den sjokkerende traden av Luka Doncic til Los Angeles Lakers i februar, en avgjørelse som forårsaket et uhelbredelig sår i forholdet mellom ledelsen og fansen, har fått sparken tirsdag morgen, ifølge kilder som står ESPN nær. Assisterende daglige ledere Michael Finley og Matt Riccardi vil bli forfremmet på midlertidig basis.

Avgjørelsen ble tatt av lagets guvernør Patrick Dumont, og hans begrunnelse vil bli forklart i et brev til fansen som vil bli sendt senere i dag, ifølge kildene.

Mavericks-fansen tilgav aldri at han valgte å bytte bort Doncic, en av verdens beste basketballspillere, lagets stjerne og dessuten et stort kommersielt trekkplaster for franchisen og et ikon for byen. Noen fans protesterte utenfor stadion og ropte "dra til helvete" til Harrison. Noen tok til og med med seg en kiste til protestene...

Uten Doncic fulgte en rekke uflaks med laget, med flere skader som ytterligere hemmet laget og sjansene deres i sluttspillet. Mavs nådde NBA-finalen i 2024 og finalen i Western Conference i 2022. Denne sesongen ligger Mavericks nederst på tabellen i Western Conference, etter åtte tap og bare tre seire, det omvendte resultatet for Doncics Lakers (8 seire, 3 nederlag).

Harrison begrunnet opprinnelig det å kvitte seg med Doncic (etter en rekke kritikker om hans fysiske form som har blitt visket ut etter Doncics fantastiske forvandling) med signeringen av Anthony Davis, og sa at "forsvar vinner mesterskap", men Davis ble skadet rett etter signeringen forrige sesong. Denne sesongen ble han skadet igjen med en strekk i venstre legg og gikk glipp av de siste seks kampene for Mavs. Harrison sa også at han hadde undervurdert hvor viktig Doncic var for fansen.