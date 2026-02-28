Den mest skremmende delen av Resident Evil Requiem

HQ

Resident Evil Requiem er spillet for øyeblikket. Vi minner deg om at vi elsket det i vår anmeldelse og benytter anledningen til å anbefale guidene våre om spillet. Vi har imidlertid oppdaget at Capcoms nye tittel gir deg en ganske "redsel" allerede før du begynner å spille, ved å be deg om å oppgi alderen din på en ganske smertefull måte, og telle en etter en opp til det punktet!

Denne nye funksjonen, som ber om så personlig informasjon som ikke kan endres, kan sjokkere noen av oss som allerede er i ferd med å bli grå, og har utløst en del diskusjon på nettet. Det er uklart om dette er en suggestiv måte å minne oss på at dette er et 18+-spill kun for voksne, om det er en hemmelig demografisk undersøkelse, eller om det er en refleksjon over at noen av oss har fulgt serien i tre tiår allerede, som et nikk til jubileet.

Det stemmer, denne skjermen kan være den første vanskelige delen å komme forbi. Ta det med humor: Ikke alle spillere er forberedt på å se tiden i øynene, og det kan være skremmende å bli minnet på at man ikke er så ung som man trodde... i et skrekkspill!

Liker du Resident Evil Requiem selv om det minner deg på at vi ikke er så unge lenger? Hvorfor tror du Capcom har lagt til denne nye funksjonen?