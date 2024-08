Den nye fortelleren til Civilization VII har blitt avslørt

HQ

Litt eldre spillere husker kanskje Leonard Nimoy som fortelleren i Civilization IV. Senere ble han erstattet av William Morgan Sheppard i Civilization V, og så var det Sean Bean som var fortellerstemmen i Civilization VI. Ser du et mønster her?

Nå har Firaxis avslørt fortellerstemmen til deres kommende Civilization VII. Hun er ingen ringere enn Gwendoline Christie, som er en veldig høy skuespillerinne som best huskes som Brienne of Tarth i Game of Thrones, og også som kaptein Phasma i Star Wars. Av en eller annen grunn husker jeg henne personlig best som rektor Larissa Weems i Netflix' serie Wednesday.

Fortelleren er ikke det eneste som vil bli endret i Civilization VII. En stor endring blant andre er Ages. I stedet for å ha ett langt spill, er opplevelsen delt inn i tre forskjellige Ages. Du kan lese mer om det i vår forhåndsomtale av spillet her.

Civilization VII kommer til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X og Nintendo Switch 11. februar 2025.

Og hvordan høres den nye fortelleren ut? Det kan du høre i en ny trailer, som du kan se her i Gamereactor.