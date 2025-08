Den nye Spider-Man-drakten fra Spider-Man Brand New Day avslørt av Tom Holland

HQ

Spider-Man Brand New Day Nå er endelig innspillingen i gang, og Sony Pictures har gitt oss det første offisielle inntrykket av den nye Spider-Man-drakten til Tom Holland. En dag etter den første teaseren viser en ny video Tom Holland ankomme settet, med den første fulle avsløringen av drakten, som er veldig forskjellig fra de han hadde på seg i sin forrige trilogi og Avengers-filmen, og ligner mer på den fra The Amazing Spider-Man 2 eller Sam Raimi-trilogien.

Noen fans kan imidlertid bli skuffet over at han ikke har på seg den samme drakten som i sluttscenen i Spider-Man No Way Home. Det er tross alt en ny regissør, med Shan-Chi-regissør Destin Daniel Cretton som forteller neste kapittel i Peter Parkers historie.

Spider-Man Brand New Day filmes for tiden i Glasgow, som skal se ut som New York, for en actionscene som angivelig vil involvere Jon Bernthals The Punisher. Vi kan ha flere lekkasjer og bilder fra innspillingen i løpet av de kommende dagene, så følg med ... Filmen har premiere 31. juli 2026.