Den nye stemmen til prinsesse Peach har blitt avslørt

HQ

I forrige måned kunngjorde Samantha Kelly, stemmen bak både Princess Peach og Toad i Mario-universet, at Nintendo hadde byttet henne ut etter 18 års tjeneste. Hun uttrykte sin skuffelse og sa at hun var "trist" og at hun "virkelig ville ha ønsket å gi stemme til Peach og Toad for alltid".

På den tiden visste vi ikke hvem som skulle erstatte henne, men etter å ha lyttet til den nye Peach i Mario Kart World i lang tid, har den nye skuespilleren nå gjort seg kjent via Instagram. Det viser seg å være Courtney Lin, som vi tidligere har hørt i alt fra Starfield til Smite og Return to Monkey Island. Så langt har hun imidlertid stort sett spilt mindre roller.

Lin skriver selv at hun er "Eternally grateful to @nintendoamerica for trusting me to help carry the legacy of this icon", og vi ønsker henne lykke til i rollen som prinsesse og håper at hun også får minst 18 år i tjeneste.

Har du lagt merke til at Peach høres annerledes ut i Mario Kart World?