Overwatch-kortfilm forklarer hvordan Brigitte lagde Jetpack Cat sin jetpack

Hvordan i all verden kom Overwatchs nyeste støttehelt egentlig over luftkjøretøyet sitt? Hvordan endte katten Fika opp med å styre en drakt og bli Jetpack Cat? Dette er spørsmål vi har stilt oss en stund, og Blizzard har av og til delt mer informasjon i form av utdrag som at dette ikke er en svært intelligent skapning som Winston eller Hammond (Wrecking Ball), det er snarere bare en katt ... i en jetpack ...

Uansett, spørsmålet vi alle har ønsket et svar på, har endelig fått nettopp det. I en ny animert kortfilm, en video fortalt av Brigittes stemmeskuespiller Matilda Smedius, får vi vite hvordan nærkampsstøttehelten designet og bygget Jetpack Cat's jetpack. I videoen snakker Brigitte om og svarer på overbevisende spørsmål som hvordan man lager en flypinne til en skapning uten tommeltotter, hvordan den passer rundt katten Fika, om jetpakken skal avfyre enkeltprosjektiler eller en gruppe, og om de skal kalles prosjektiler eller "purrjectiles". Alle disse spennende spørsmålene og flere til har vi fått svar på.

Du kan se den nye kortfilmen nedenfor, som viser at mer av Jetpack Cat-fortellingen og historien blir pakket ut og utforsket i spillet på Overwatch. Så husk å logge inn for å se mer.

Og for mer om Jetpack Cat, ikke gå glipp av vår siste rapport der vi snakker om hvordan skins vil bli modellert etter Blizzard-utviklerens katter og hvordan jetpacken i en alternativ verden kunne ha vært en UFO eller en mech-drakt i stedet.