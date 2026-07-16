Den nyeste utviklerdagboken tar for seg fiendegruppene i Clive Barkers Hellraiser: Revival

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I løpet av de siste månedene har Saber Interactive vist frem Clive Barkers Hellraiser: Revival ved flere anledninger, og en av de nyeste presentasjonene inkluderte den offisielle lanseringsdatoen for skrekk-spillet i oktober 2026.

For å bygge videre på dette har det nå kommet en utviklerdagbok som gir et innblikk i skrekkopplevelsen prosjektet byr på, med særlig vekt på fiendegruppene spillerne må overvinne.

Selv om Cenobites spiller en sentral rolle i dette spillet, er det også to andre skremmende og forvrengte fraksjoner å forholde seg til. Den ene er Scarlet Church, en kult ledet av en figur kjent som Marlowe, som ønsker å bruke puslespillboksen «Genesis Configuration» til å kommunisere med Cenobites og skape sitt eget utsvevende paradis. På samme måte er «Unworthy» en gruppe monstrøse tidligere mennesker som har som mål å bruke «Genesis Configuration» for å redde seg selv fra sin nåværende dystre skjebne.

Vi får vite at begge fraksjonene vil «by på helt forskjellige kampopplevelser, hver med sine egne utfordringer å overvinne», samtidig som «Genesis Configuration» gir et bredt utvalg av våpen og verktøy for å bekjempe disse fiendene.

Sjekk ut massevis av nytt spillmateriale fra Clive Barkers «Hellraiser: Revival» nedenfor i den nyeste utviklerdagboken.