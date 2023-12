Den of Wolves Forhåndsvisning - en balansegang mellom tilgjengelighet og hardcore

Luften er tykk av forventning i det lille Unity-kontoret som er reservert for 10 Chambers' briefing en overskyet novembermorgen i København. Første del av briefingen handler om GTFO, studioets første og utrolig vellykkede spill, som i kveld har fått sin siste "Rundown" og av utviklerne anses som en komplett opplevelse.

Men det hele leder til et sted, til det uunngåelige spørsmålet; når man har bygget opp sin første IP over mange år og skapt et lojalt fellesskap ved å love vanskelighetsgrad, nødvendige samarbeids- og kommunikasjonsevner og det studiosjefene flere ganger kaller "player unfriendliness" - ja, hvor går man da?

Du går til Den of Wolves, det er der. Det er navnet på studioets splitter nye sci-fi-IP, et nytt univers som tilsynelatende er strukturelt likt GTFO i og med at det nok en gang er et oppdragsbasert, kooperativt førstepersonsskytespill, men som også er studioets forsøk på å balansere mellom å appellere bredere og samtidig beholde sine hardcore-røtter - en vanskelig jobb selv for de aller beste.

Nå bør jeg understreke at Den of Wolves nok en gang er utviklet uten utgiver, fordi studioet sier at det er "for auteur" til det (selv om en betydelig investering fra Tencent nok ikke skadet), teamet bak har vokst til mange, mange flere enn de tiltenkte "10 kamrene" som var regissør Ulf Anderssons opprinnelige intensjon, men han insisterer på at det er bygget akkurat for prosjektet, og det er ment å være litt mindre hardcore.

Den of Wolves tar oss med til Midway Island, et skatte- og reguleringsfritt fristed for senkapitalisme uten nysgjerrige øyne og mistenksomme myndigheter, der store teknologi-, legemiddel- og AI-selskaper kan eksperimentere, konkurrere og vokse. Det er i hvert fall tanken. I virkeligheten løper den teknologiske utviklingen løpsk, og disse selskapene ansetter dyktige leiesoldater for å etterforske og til slutt stjele hverandres hemmeligheter - velkommen til 2097. Det er en setting som GTFO-ledelsen beskriver som "lykkeligere og lysere", selv om de sier det med et lurt smil, for dette er dyster sci-fi med ulykkelige leiesoldater som kjemper mot alle odds, mens grådige bedriftsledere gjerne ser bort, så lenge de forblir konkurransedyktige.

Som nevnt ovenfor er grunnprinsippene de samme. Kooperativ struktur, nymiksede seksjoner, mekanikker og sammenhenger gir illusjonen av å spille et nytt kuppopplegg hver gang, og der du bruker flere forberedende oppdrag på å legge grunnlaget for en massiv kulminasjon i form av selve kuppet. Jeg har lyst til å gi deg en mer pragmatisk beskrivelse av hvordan det er å spille Den of Wolves, men det kan jeg ikke, for det ble ikke vist noe direkte gameplay, bare den teaseren du allerede har sett. Små snutter viser hvordan man sikter på ulike mekaniske fiender, utvilsomt av sikkerhetsgrunner, og hvordan man sprinter gjennom bedriftskontorer og cyber-eske hvelv. Men det er omtrent alt som er å si om konkrete spillinitiativer.

Midway er delt inn i separate distrikter, tilsynelatende som de forskjellige Rundowns i GTFOs mystiske krater, der de vil bli gjort tilgjengelige etter hvert, og det 10 Chambers kan oppnå med det, er i bunn og grunn å glede seg over at det er så få narrative eller designbaserte begrensninger i et fritt sci-fi-univers som det som brukes i Den of Wolves. Ulf sier gjentatte ganger at teamet "gikk tom for ideer ganske fort" under utviklingen av det opprinnelige Payday, men det er lett å spekulere i at det er mye vanskeligere her, noe den eklektiske teasertraileren vitner om.

10 Chambers har vært i forproduksjon i to år, og hevder at det ikke vil komme et konkret lanseringsvindu for Early Access "på en stund". Men selv om Den of Wolves sikkert ikke vil være noe så drastisk som "tilgjengelig", dette er tross alt 10 Chambers, GTFO-utviklerne, avslørte teamet at de sikter mot en konsollutgivelse av spillet på et tidspunkt også, noe som åpner dørene for et mye større publikum.

De avslørte også at Den of Wolves, i motsetning til GTFO, vil ha mikrotransaksjoner, og selv om det var tydelig at teamlederne ikke likte å snakke om det på briefingen, likte alle deltakerne, inkludert undertegnede, i det minste ærligheten og viljen til å ta tak i akkurat den samtalen.

Jeg er vanligvis kritisk til arrangementer for spill der utvikleren tydeligvis ikke er klar til å vise det frem ennå, og for å være helt ærlig virket det som om det var tilfellet her. Det er synd at 10 Chambers ikke har en ordentlig presentasjon av spillet klart på dette stadiet, selv om mye av utviklingen gjenstår, men de valgte likevel å vise det til dere alle. Det jeg kan si, er at konseptene som vises, virker kule, passende og velbalanserte, og hvis studioet kan opprettholde sitt rykte for spillsentrert design, har vi noe spesielt i vente - om noen år.