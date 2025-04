Den tidligere Blizzard-sjefen raser mot The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered og mener de aldri kunne konkurrere med dagens åpne verdener som Elden Ring

HQ

I ettermiddag klokka 16:00 BST/17:00 CEST kommer endelig kunngjøringen, og antagelig også utgivelsen, av The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, den nylig bekreftede nyinnspillingen av Bethesdas klassiker fra 2006, nå oppdatert for en ny generasjon takket være teamet på Virtuos.

Det er mye surr rundt tittelen og om den, som alt tyder på, vil lanseres umiddelbart etter presentasjonen (som en ekstra bonus har Twitch i dag aktivert spillets offisielle kategori for streaming på plattformen), og det er mye surr på sosiale medier om mulig shadowdrop.

Men hvis noen er mindre enn entusiastiske over ankomsten av TES IV: Oblivion, er det tidligere Blizzard-president Mike Ybarra, som mener at det alltid vil være en feil å bringe tilbake tidligere hits i en ny forkledning. I et innlegg på X beskriver den tidligere Microsoft-direktøren det slik :

"Jeg er skeptisk til 20 år gamle remastere. Det som en gang var fantastisk, nå remastret, vil aldri holde stand mot moderne mesterverk som Elden Ring. Barren har rett og slett flyttet seg fra trygge RPG-spill med åpen verden til det Elden Ring ga oss alle.

"Jeg vil gjerne bli bevist feil. Men det gjør jeg ikke."

Ybarra mener tilsynelatende at det ikke er noen vei tilbake fra FromSoftwares åpne verden-tittel, selv om det faktisk var Nintendo som åpnet døren til denne nye retningen med The Legend of Zelda: Breath of the Wild, og deretter nye strømninger som det nylige Kingdom Come: Deliverance II som også har fornyet, om enn i mindre grad.

Hva synes du om Mike Ybarras ord? Tror du Oblivion Remastered vil bli en fiasko blant spillere?