Rykte: The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastereds filstørrelse og eksakte utgivelsestidspunkt lekket

Det som er på vei til å bli spillbransjens dårligst bevarte hemmelighet, kan plutselig dukke opp i løpet av noen timer. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered har ikke bare lekket det fulle navnet og utallige skjermbilder og offisielle illustrasjoner, vi har nå enda flere hint om at Virtuos og Bethesdas shadowdrop kommer senere i dag, klokken 17:00 BST/18:00 CEST.

Men det som også ser ut til å ha blitt lekket, er den nøyaktige størrelsen på spillet på PC. Ifølge X0X_LEAK-kontoen på X tar The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered opp 120,97 GB lokal lagringsplass. Hvis dette viser seg å være sant (spillet har ikke engang blitt offisielt avslørt av Microsoft), vil det være det største hoppet i lagringsplass som er registrert. For å sette det i perspektiv, var filstørrelsen på det originale The Elder Scrolls IV: Oblivion 4,6 GB. Det er klart at den nye teknologien vi har sett på skjermbildene krever mer plass (og hvis den også inkluderer alt ekstrainnholdet i spillet), og ut fra størrelsen kan vi stort sett bekrefte at den er bygget på Unreal Engine 5.

Foreløpig er alt som gjenstår å vite om spillet endelig kommer i dag, prisen og plattformene det vil gjøre det på.

Gleder du deg til å spille The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered?