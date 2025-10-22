Den vakre gesten fra Eintracht Frankfurt til ære for Diogo Jota under Liverpool-besøket

HQ

Eintracht Frankfurt viste en vakker hyllest til Diogo Jota, den portugisiske fotballspilleren fra Liverpool som på tragisk vis omkom sammen med sin bror i en bilulykke i Spania i juli i fjor. Jota var en elsket figur i Liverpool og det portugisiske laget, og hans plutselige død etterlot lagkameratene og kollegene sjokkerte og knuste.

Onsdag var Eintracht Frankfurt vertskap for en Champions League-kamp mot Liverpool, som en del av ligaoppgjøret. Og den tyske klubben hadde den gripende detaljen å legge til Jotas navn og nummer på skjermene som viste listen over innbyttere på laget, skrevet i blått.

Kampen endte opp med å bli en suksess for Liverpool, som brøt rekorden på fire strake tap, tre i Premier League og den foregående Champions League-kampen. Til tross for at Frankfurt tok ledelsen, svarte Liverpool med fem mål av Ekitike, van Dijk, Konaté, Gakpo og Szoboszlai.

Seieren gjør at Liverpool ligger på tiendeplass med 6 poeng, og Frankfurt på 22. plass med 3 poeng på Champions League-tabellen. Som en påminnelse må lagene ende blant de 8 beste for å kvalifisere seg til åttendedelsfinalene, og mellom 9-24 for å spille utslagsspill.