Den vakre gesten fra Eintracht Frankfurt til ære for Diogo Jota under Liverpool-besøket
Frankfurt viste Diogo Jotas navn på listen over innbyttere.
Eintracht Frankfurt viste en vakker hyllest til Diogo Jota, den portugisiske fotballspilleren fra Liverpool som på tragisk vis omkom sammen med sin bror i en bilulykke i Spania i juli i fjor. Jota var en elsket figur i Liverpool og det portugisiske laget, og hans plutselige død etterlot lagkameratene og kollegene sjokkerte og knuste.
Onsdag var Eintracht Frankfurt vertskap for en Champions League-kamp mot Liverpool, som en del av ligaoppgjøret. Og den tyske klubben hadde den gripende detaljen å legge til Jotas navn og nummer på skjermene som viste listen over innbyttere på laget, skrevet i blått.
Kampen endte opp med å bli en suksess for Liverpool, som brøt rekorden på fire strake tap, tre i Premier League og den foregående Champions League-kampen. Til tross for at Frankfurt tok ledelsen, svarte Liverpool med fem mål av Ekitike, van Dijk, Konaté, Gakpo og Szoboszlai.
Seieren gjør at Liverpool ligger på tiendeplass med 6 poeng, og Frankfurt på 22. plass med 3 poeng på Champions League-tabellen. Som en påminnelse må lagene ende blant de 8 beste for å kvalifisere seg til åttendedelsfinalene, og mellom 9-24 for å spille utslagsspill.