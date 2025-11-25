Destiny 2: Renegades er ikke bare et Star Wars-spinoff-eventyr, det er "Destiny med et Star Wars-objektiv"

HQ

Etter at Destiny 2: The Final Shape kom i midten av 2024 nådde jeg et vendepunkt i min tid med Bungies langvarige skytespill. Kanskje skyldtes det delvis trettheten av de utallige live-service-spillene på markedet, men da The Final Shape kom og Light and Darkness Saga ble avsluttet etter rundt et tiår med historiefortelling, så jeg en mulighet til å trekke meg tilbake fra Destiny 2. Jeg snakker ikke om å droppe spillet helt, men å gå bort fra den ukentlige innloggingssyklusen og ønsket om å finne gjenstander som var bedre enn andre, og i bunn og grunn jakte på en konklusjon som egentlig ikke hadde noen slutt. Jeg ble mer en "skitten casual" kan man si for Destiny 2, trakk meg fra de store ligaene og gikk over til å bli en mer distansert beundrer som klokket inn for de store øyeblikkene og hendelsene.

Dette betydde at etter å ha spilt spillet sparsomt etter The Final Shape, fant jeg meg selv i å starte opp Destiny 2 igjen i sommer for å oppleve begynnelsen på The Fate Saga med The Edge of Fate utvidelse. Jeg vil ikke si at jeg var veldig opprørt over hva dette innholdet leverte, men det var ikke så bra som Destiny 2 hadde og kan være, og det fikk meg til å stille spørsmål ved om jeg noen gang kunne komme ordentlig tilbake til denne live-tjenestebehemoten. Den kommende Renegades -utvidelsen kan kanskje trekke meg tilbake ...

Grunnen til at jeg sier dette, er at den kombinerer Destiny 2 med kanskje mitt favoritt sci-fi-univers, Star Wars. Vi snakker om en helt dedikert utvidelse bygget rundt Star Wars temaer, og dette betyr at den er full av referanser og nikk, og til syvende og sist er designet for å være et kjærlighetsbrev til George Lucas 'episke verden. Men det er ikke en Star Wars -utvidelse. Du skal ikke til Tatooine eller Endor, du skal ikke slåss mot Stormtroopers eller Super Battle Droids, du trenger ikke å sprenge en Death Star eller beseire Emperor Palpatine. Dette er en Destiny 2 -utvidelse "med en Star Wars-linse" som Bungie forklarer i den nylige ViDoc.

På en måte som er svært ulik Lucasfilm, utspiller denne utvidelsen seg i Destiny 2 galaksen, noe som betyr at det ikke er en galakse langt, langt borte eller til og med i en tidsperiode for lenge siden. Det i seg selv fører til alle slags komplikasjoner om hvordan Star Wars er inkludert, men det viktigste å forstå er at selv om det finnes blastere, lyssabel-lignende våpen, og fiender og allierte som er laget for å ligne Jedi/Sith og Rebels/Empire, vil du ikke støte på Darth Vader eller Obi-Wan Kenobi i denne historien. Den er helt atskilt fra den større Star Wars verdenen, så ikke bekymre deg for mye om lore tie-ins og slikt.

Beskrevet som en fortsettelse av The Fate Saga og bygger på hendelsene i The Edge of Fate noen måneder etter at utvidelsens fortelling ble avsluttet, er premisset i denne historien å slå seg sammen med Drifter og noen få utstøtte-lignende karakterer for å håndtere en ny og økende trussel. I bunn og grunn har Dredgen Bael ankommet (Dredgens er egentlig slemme Guardians, for alle som ikke er oppdatert på Destiny -historien), og han har et enkelt mål. Han ønsker å frigjøre menneskeheten fra Vanguard, av den enkle grunn at som det er nå, har en udødelig gjeng med helter full kontroll over fremtiden og beskyttelsen av jordens innbyggere. Det er Star Wars tvers igjennom allerede, for det er et ganske beundringsverdig plot på noen måter, selv om Baels planer er såpass ondskapsfulle at de må slås ned. Men det er ikke alt, for mens Bael er en Kylo Ren-lignende skurk, har det andre steder oppstått en ny Cabal Imperium, ledet av en stoisk og grusom kommandant som føles like imponerende som Grand Moff Tarkin, og som kontrollerer et supervåpen som høres ganske likt ut som Starkiller Base (og som går under navnet Nightfall Station). Så med helter som til en viss grad også gjenspeiler Star Wars -karakterer (f.eks. den Han Solo-lignende Drifter og en Praxic Warlock som er ment å ligne på en Jedi), har du mye å overvinne i denne neste delen av den større historien.

Når vi ser på hvor handlingen tar historien videre, er det for det meste snakk om kjente steder, der Mars, Europa og Venus står i sentrum. Hver av dem har nye områder og interessante steder som har et Star Wars -tema, det være seg kantiner og spillehuler eller til og med (som Family Guys parodi så herlig uttrykte det) gigantiske puppekanoner som først ble sett under beleiringen av Hoth. Vi er blitt fortalt at disse områdene også er fulle av referanser og påskeegg som har fått tommelen opp fra Lucasfilm, så hold øynene åpne for hemmeligheter. I tillegg er det nye Syndicates, gjenger som slåss og kjemper om kontroll over territoriet. Igjen er det velkjente fraksjoner, men i stedet for Vex som er ute etter verdensherredømme, har vi nå trenchcoatkledde Vex som bruker dagene på å spille bort Credits... Jeg mener Glimmer.

Når det gjelder de nye våpnene og gjenstandene, er det samme historie som det vi allerede har snakket om. Det er sprengere å finne og skaffe seg som kommer i to varianter. Den første er Dynamic Blasters som er mer hardtslående og langsommere avfyring og designet for brute force skade og angrep. Den andre er Balanced Blasters som introduserer en ny varmemekanikk i spillet som fungerer litt som et Gears of War reload-system, der når våpenet blir overopphetet, må du time reload-inngangen din for å få en perfekt "reload" og fortsette å skyte. I tillegg til dette kommer det dere alle har gledet dere til: Lightsa... Praxic Blade.

Husk at vi ikke er på Tatooine lenger, og at de viktigste Star Wars -begrepene har gått tapt i tidens annaler, derav den nye Destiny 2-ordlisten som fansen må tilpasse seg. Praxic Blade er et Exotic Kinetic våpen som fungerer som et sverd, og i følge Bungie vil du tjene/lage ditt eget sverd ved å følge hovedhistorien. Vi snakker ikke om crafting i tradisjonell Destiny 2 forstand, men snarere crafting som i Star Wars, ved å finne de riktige kjernegjenstandene og deretter lage ditt eget personlige sverd som er gjennomsyret og forbedret til deg som helt. Og for å oppnå dette, vil disse klingene kunne tilpasses i stor grad i kosmetisk forstand. Du kan bruke Ornaments for å endre utseendet på skaftet, mens visse utfordringer og oppdrag i spillet vil belønne gjenstandene som er nødvendige for å justere fargen på selve lysstrålebladet. For de som lurer, vil du kunne få et rødt blad, og på en Star Wars-lignende måte, bare ved å forårsake sorg og elendighet for andre spillere...

Dette bringer meg til Lawless Frontier, den nye modusen som introduseres med Renegades. Dette vil være en aktivitet for solo- eller tremannslag som inkluderer en rekke ulike oppdragsalternativer og aktiviteter med et Star Wars -tema. Du kan måtte smugle noe eller sabotere en annen ting, og alt på vegne av de nevnte Syndicates for å øke din status og omdømme hos dem. For de ondsinnede solospillerne der ute, kan du forvente at en Gambit-stil invasjonsmekaniker også vil være til stede, og dette er måten å tjene den røde Praxic Blade -fargen på. Når det gjelder Gambit, Lawless Frontier har til og med klasse / evne sett og sett som gjør det mulig for spillere å spesifisere seg til mer spesialiserte spillestiler for å forbedre hvordan de fullfører oppdragene.

Som en siste bemerkning er det verdt å snakke om musikken og lydsporet for Renegades, som selv om alt er helt nytt og bruker det utmerkede Destiny 2 lydteamet, har veldig tydelige inspirasjoner fra John Williams 'ikoniske score og lydspor. Stemningen og følelsene er de samme, og igjen, for å slutte sirkelen, er det "Destiny 2 med en Star Wars-linse".

Jeg kan ikke fortelle deg om Destiny 2: Renegades vil være nok til å gjøre opp for skaden som The Edge of Fate utdelte, men fra det Bungie har vist meg så langt (igjen, bare vist og ennå ikke spilt), ser det ut til å være en veldig overbevisende og lovende utvidelse, spesielt for de som ikke kan få nok av Star Wars -universet. Forvent å kunne dykke ned i det allerede neste uke, når Renegades lanseres på PC, PlayStation og Xbox den 2. desember.