Destroy All Humans 2 - Reprobed lanseres i august

Embracer Group har ikke akkurat gitt oss mange nye spill i de utallige franchisene svenskene har kjøpt gjennom årene, men i stedet nøyet seg med å pusse opp klassikere. Derfor kom det ikke som et sjokk da remaken av Destroy All Humans 2 ble annonsert forrige september. Det som er litt mer overraskende er at vi må vente nesten et helt år fra da før den nye utgaven faktisk slippes.

I dag har vi fått en trailer som kunngjør at Destroy All Humans 2 - Reprobed vil lanseres den 30. august. Samtidig har det blitt mulig å forhåndsbestille spillet, og gjør du det belønnes du med multiplayer-spinoffen som ble røpet før planlagt.