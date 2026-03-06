Det er allerede fem Pragmata spillguider tilgjengelig som ser veldig mye ut som AI-slop

HQ

Årvåkne Resetera-brukere har lagt merke til en ny måte å bruke AI på i spillverdenen, som vi synes det er verdt å nevne eller kanskje heller advare om. Amazon selger guider til Capcoms tittel Pragmata, noe som i seg selv ikke er så spennende, ettersom spillguider er et nesten like gammelt konsept som videospill i seg selv.

Det som imidlertid er litt merkelig her, er at Pragmata ennå ikke er utgitt. Selv om den nylig ble fremskyndet med en uke til 17. april, er det fortsatt over en måned igjen til lanseringen. En rask titt på guidene viser at omslagene definitivt ikke er offisielle og ikke en gang ligner Pragmata, noe som er et veldig tydelig tegn på billig AI-slop.

Bøkene er tilgjengelige på flere store språk, og du kan lese et utdrag fra dem her. Hvor nøyaktige de viser seg å være, gjenstår å se når Capcom faktisk lanserer spillet, men inntil da maner vi til forsiktighet. At det skulle finnes fem komplette uoffisielle guider til et spill som er halvannen måned unna, virker mildt sagt usannsynlig, og risikoen er at du ikke får det du betaler for, men heller AI-sludder laget fra Wikipedia og forhåndsomtaler.