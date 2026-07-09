Det er fortsatt håp om en åndelig oppfølger til Ikaruga
Hiroshi Iuchi, som også skapte Ikaruga, står bak utviklingen, og han har jobbet med Ubusuna siden minst 2014.
For litt under to måneder siden ble det kunngjort at utviklingen av « Ubusuna, den åndelige etterfølgeren til Treasures klassiske shoot 'em up-spill «Ikaruga», var blitt avlyst. Utviklingen hadde faktisk startet allerede i 2014 under ledelse av «Ikaruga»-skaperen Hiroshi Iuchi, og M2 var involvert i prosjektet som utgiver.
Etter denne skuffende nyheten forlot Iuchi M2, men utgiveren skrev i et åpent brev den gangen at «Iuchi har ikke gitt opp alt håp om å fullføre ‘Ubusuna ’, uavhengig av M2», og det ser ut til at håpet fremdeles lever. Via sin nettside (takk, Automaton) deler Iuchi nå sitt syn på hva som skjedde med « Ubusuna og hvorfor det har tatt så lang tid å fullføre det.
Blant annet forklarer han at teamet sjelden hadde mulighet til å jobbe med spillet fordi det ofte oppstod avbrudd når de ble tildelt andre oppgaver, og at det også har vært en overdreven streben etter perfeksjon. I utgangspunktet hadde han akseptert spillets skjebne, men kolleger og selskaper har vist interesse for å fullføre spillet, og han skriver nå at arbeidet er gjenopptatt uten M2s involvering (oversatt med Google Translate):
«Jeg vet ikke hva utfallet vil bli, og det er kanskje ikke noe som kan løses umiddelbart. Vi jobber imidlertid hardt for å levere «Ubusuna» til alle dere som har ventet så lenge, så vær så snill å fortsette å vente og se. Hele staben vil gjøre sitt beste, så vi ville være svært takknemlige hvis dere fortsetter å støtte oss.»
Iuchi påpeker også at « Ubusuna er et mer tilgivende actionspill enn «Ikaruga», og selv om det har vært under utvikling i lang tid, er kjernen fortsatt intakt og underholdende:
«Videre, selv om Ubusuna i seg selv er et noe unikt skytespill og vanskelig å tilpasse, har selve konseptet ikke endret seg i det hele tatt siden 2006, og det er ingen problemer. Jeg vil ikke høres skryteaktig ut, men selv etter å ha spilt spillet slik det er nå, synes jeg det er ganske morsomt. (Jeg tror det sannsynligvis er lettere for de fleste å spille enn Ikaruga.)»
Og med det er vi tilbake til utgangspunktet. Grafikken og lignende ressurser som ble laget mens han jobbet hos M2, tilhører sistnevnte, og det gjenstår å se om han vil kunne kjøpe dem tilbake til en rimelig pris. Ubusuna vil forhåpentligvis bli utgitt i sin tid, men regn ikke med at det skjer med det første.