Det er fortsatt håp om en åndelig oppfølger til Ikaruga

For litt under to måneder siden ble det kunngjort at utviklingen av « Ubusuna, den åndelige etterfølgeren til Treasures klassiske shoot 'em up-spill «Ikaruga», var blitt avlyst. Utviklingen hadde faktisk startet allerede i 2014 under ledelse av «Ikaruga»-skaperen Hiroshi Iuchi, og M2 var involvert i prosjektet som utgiver.

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Etter denne skuffende nyheten forlot Iuchi M2, men utgiveren skrev i et åpent brev den gangen at «Iuchi har ikke gitt opp alt håp om å fullføre ‘Ubusuna ’, uavhengig av M2», og det ser ut til at håpet fremdeles lever. Via sin nettside (takk, Automaton) deler Iuchi nå sitt syn på hva som skjedde med « Ubusuna og hvorfor det har tatt så lang tid å fullføre det.

Blant annet forklarer han at teamet sjelden hadde mulighet til å jobbe med spillet fordi det ofte oppstod avbrudd når de ble tildelt andre oppgaver, og at det også har vært en overdreven streben etter perfeksjon. I utgangspunktet hadde han akseptert spillets skjebne, men kolleger og selskaper har vist interesse for å fullføre spillet, og han skriver nå at arbeidet er gjenopptatt uten M2s involvering (oversatt med Google Translate):

«Jeg vet ikke hva utfallet vil bli, og det er kanskje ikke noe som kan løses umiddelbart. Vi jobber imidlertid hardt for å levere «Ubusuna» til alle dere som har ventet så lenge, så vær så snill å fortsette å vente og se. Hele staben vil gjøre sitt beste, så vi ville være svært takknemlige hvis dere fortsetter å støtte oss.»

Iuchi påpeker også at « Ubusuna er et mer tilgivende actionspill enn «Ikaruga», og selv om det har vært under utvikling i lang tid, er kjernen fortsatt intakt og underholdende:

«Videre, selv om Ubusuna i seg selv er et noe unikt skytespill og vanskelig å tilpasse, har selve konseptet ikke endret seg i det hele tatt siden 2006, og det er ingen problemer. Jeg vil ikke høres skryteaktig ut, men selv etter å ha spilt spillet slik det er nå, synes jeg det er ganske morsomt. (Jeg tror det sannsynligvis er lettere for de fleste å spille enn Ikaruga.)»

Og med det er vi tilbake til utgangspunktet. Grafikken og lignende ressurser som ble laget mens han jobbet hos M2, tilhører sistnevnte, og det gjenstår å se om han vil kunne kjøpe dem tilbake til en rimelig pris. Ubusuna vil forhåpentligvis bli utgitt i sin tid, men regn ikke med at det skjer med det første.