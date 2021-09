Det er kosmetiske mikrotransaksjoner i Marvel's Midnight Suns

HQ

Under Gamescom Opening Night Live avslørte Firaxis endelig deres kommende Marvel-spill, som vi nå vet heter Marvel's Midnight Suns. Takket være en nylig gameplay-avsløring vet vi også at spillet benytter et kortbasert system til å utføre angrep.

Det åpner også debatten om hvorvidt spillere kan få fingrene i nye kort ved enten å direkte betale for dem, eller via lootbokser. Firaxis slår imidlertid fast at det kun er kosmetiske mikrotransaksjoner i spillet. De skrev følgende via Twitter:

"Hey folks, regarding our battle card system, there are no loot boxes in Marvel's @MidnightSuns or related microtransactions to get more cards (i.e. Gamma Coils). We will have purely cosmetic character skins for purchase that do not affect game balance in any way."

Se den originale traileren nedenfor.