Det hvite hus slipper AI-bilde av president Trump i en Spartan power suit fra Halo

HQ

Sent på fredag kveld ble Halo: Campaign Evolved, en nyinnspilling av Halo: Combat Evolved, kunngjort, laget utelukkende med Unreal Engine 5. Selv om det hadde gått rykter om spillet en stund, var det mange spillere som jublet over nyheten, spesielt da det også ble bekreftet at det ville bli utgitt på PlayStation 5, som det første spillet i serien.

Et selskap som tydeligvis syntes dette var morsomt, var Gamestop, som sendte ut en munter pressemelding der de forklarte at den såkalte konsollkrigen som startet med lanseringen av Combat Evolved, nå er over. De avsluttet med "Power to the players".

Dette nådde tilsynelatende den amerikanske regjeringen, som svarte med et AI-bilde som viser Trump i en Spartan -drakt som gjør honnør foran Det hvite hus.

Du kan se hvordan dette ser ut nedenfor. Vi vet ikke hva Halo Studios synes om dette, men hva synes du?