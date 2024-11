Det kan ta fire år før Manchester United er tilbake til fordums storhet, sier Paul Scholes

HQ

Manchester United har hatt den dårligste sesongstarten på flere tiår. Klubben har mistet styrke og konkurransefortrinn mot naboen Manchester City, og har ikke vunnet Premier League siden 2013.

Den nye treneren Rubén Amorim, som er ventet å ankomme neste uke, blir hyllet som et nytt håp for klubben, spesielt etter hans strålende sesong med Sporting Lisboa, som blant annet inkluderte 4-1 mot Manchester City denne uken. Resultatene vil imidlertid ikke komme umiddelbart.

Ifølge Manchester United-legenden Paul Scholes kan det ta flere år før Manchester United gjenvinner fordums storhet og blir en seriøs kandidat til Premier League (takk, Eurosport).

"Den store bekymringen for meg er hvordan han kan få dette laget til å utfordre om Champions League-plassene, når det burde være det aller, aller minste," sa Scholes til TNT Sports (takk, Eurosport). "Han kommer inn i en situasjon hvor de ligger på 14. plass i ligaen, og rundt 20 i Europa League, så han kommer på et veldig dårlig tidspunkt."

"Og så vet jeg ikke hvor lang tid han kommer til å ha på seg til å ta det neste steget igjen, for å få dem til å utfordre om ligatittelen. Du tenker tre og et halvt eller fire år for å komme i nærheten av det."

Scholes mener at Sportin Lisboa under Amorims ledelse ble sett på som "truende, med en ekte energi, en sult som sannsynligvis ikke har blitt sett her på Old Trafford", så han må endre mentaliteten til laget og få noen Man Utd-spillere, spesielt spissene, "til å gjøre den stygge siden av spillet".