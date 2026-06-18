Det palestinske fotballforbundet avviser opplysningene om en FIFA-kamp mot Israel: «Mer enn 1 000 palestinske idrettsutøvere har blitt drept»

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Mandag rapporterte The Athletic at FIFA jobbet med å arrangere en kamp mellom Israel og Palestina som åpningskamp for en «fotballfestival» som skal holdes i USA i september, med U-15-lag, med kortere kamper på mindre baner og mindre tropper, og som skulle åpne dørene for alle 211 FIFA-medlemsland, inkludert Russland, som fortsatt er utestengt fra VM og store turneringer.

Det palestinske fotballforbundet sendte ut en uttalelse torsdag der de sa at rapportene er unøyaktige og at de ikke har mottatt noe offisielt forslag fra FIFA. Uansett ville de avvise et slikt forslag dersom de skulle motta det, fordi de ikke vil delta i noen form for «sportwashing» så lenge Israel har drept over 73 000 mennesker siden oktober 2023, inkludert 1 000 idrettsutøvere, og etterlatt over to millioner hjemløse i Gaza.

«Under de nåværende omstendighetene avviser PFA kategorisk ethvert forsøk på å fremme eller påtvinge kamper med en okkupasjonsmakt som systematisk angriper palestinske idrettsutøvere og idrettsinfrastruktur. Vi nekter å være en del av noe initiativ som fungerer som «sportswashing», mens palestinske spillere fortsatt utsettes for daglige krenkelser.»

Den tidligere kapteinen på fotballandslaget, Sulaiman Al-Obaid, ble drept i Israels bombeangrep, i tillegg til karatemesteren Nagham Abu Samra. «For PFA er prioriteringen klar: rettferdighet, ansvarliggjøring og beskyttelse av palestinske idrettsutøvere i tråd med FIFAs vedtekter og prinsippene i den olympiske charteret. Vi fortsetter å kreve at Israel stilles til ansvar for sine brudd på internasjonale idrettsregler.»