Slik følger innbyggerne i Gaza VM blant ruinene: «Til tross for alt vi gjennomgår, skal vi se kampene»

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Fra 11. juni til 19. juli vil hele verden følge nøye med på VM 2026, med 48 nasjoner, det største i historien. Og det inkluderer palestinske fotballfans i Gazastripen, til tross for at de fleste av dem har blitt hjemløse og bor i telt på sine egne områder, som er ulovlig bombet og okkupert av Israel.

«Kan du høre dronene? Vi kan leve eller dø, vi kan bli bombet», sa Fadi Al-Arawi, en 38 år gammel fotballspiller i Premier League i Gazastripen, til Reuters i en artikkel om hvordan innbyggerne i Gaza følger turneringen. Siden det meste av infrastrukturen er ødelagt, må de fleste stole på bærbare datamaskiner med ustabil internettforbindelse for å følge kampene.

Flere arabiske land som Qatar, Egypt, Marokko og Saudi-Arabia deltar i turneringen, det samme gjør Iran, hvis trener beskrev laget som «detmest undertrykte laget i verdensmesterskapets historie». Palestina var også ganske nær å kvalifisere seg, og nå jobber og drømmer landslaget, som har flyttet til Chile, om å kvalifisere seg til VM i 2030, som det ryktes kan få enda flere lag, 64 lag i stedet for 48 i år og de vanlige 32.

«Til tross for alt vi lider, skal vi se kampene»

Reuters snakket med en kaféinnehaver i Gaza by, med Egypt- og Marokko-flagg hengende på veggen, som har installert to alternative strømledninger og et reservebatteri for å sikre at senkveldskamper fortsatt kan vises etter midnatt, når drivstoffdrevne generatorer slås av.

En fan sa at han vil gå for å se alle kampene, selv om han vet at han risikerer livet. «Kafeen kan bli et mål. Noe ved siden av meg kan bli et mål, og jeg kan miste livet... Men ⁠til tross for alt vi lider, fortsetter vi, og vi skal se kampene.»

Siden oktober 2023 har 73 000 palestinere blitt drept av Israel, inkludert mange etter den falske våpenhvilen som ble undertegnet i oktober 2025. Blant dem var det 1 000 idrettsutøvere, mens 285 idrettsanlegg har blitt ødelagt, ifølge palestinske myndigheter.