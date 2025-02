Det ser ut til at Activision erter noe relatert til Tony Hawk's Pro Skater

HQ

Selv om vi ikke har hørt noe offisielt fra Tony Hawk's Pro Skater på en stund, har ryktene svirret rundt en potensiell gjenoppliving av serien i noen tid. Nylig sa pro-skateren Tyshawn Jones at han var med i en kommende tittel.

Kanskje det har vridd Activisions arm litt, for på et bilde lagt ut av CharlieIntel på Twitter/X, kan du se noe som ser ut som en teaser relatert til Tony Hawk's Pro Skater. Teaseren ble funnet i Black Ops 6s Grind-kart, og peker på datoen 3. mars 2025.

Tom Warren fra The Verge bemerker at dette er mye tidligere enn Xbox Showcase i juni, som kanskje er når en kunngjøring var riktig forventet. Eller kanskje Warren forteller oss at vi bør holde forventningene i sjakk til da. Uansett ser det ut til at vi snart har noe å snakke om.

Hva tror du denne kunngjøringen kan være?