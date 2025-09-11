Det ser ut til at Atlanta Faze og Minnesota Rokkr er rebranding

HQ

Tidligere i dag rapporterte vi om flyttingen og ommerkingen av Las Vegas Falcons for å bli Riyadh Falcons. Det viser seg at dette kanskje ikke er den eneste ommerkingen som er planlagt for sesongen 2026 Call of Duty League, ettersom et par varemerker har blitt oppdaget på United States Patent Trademark Office som antyder Atlanta Faze og Minnesota Rokkr vil se oppdateringer også.

Som lagt merke til av Esports Insider, Faze Media Inc., eieren av Atlanta Faze, har sendt inn et nytt varemerke som har en "Vegas" -logo, noe som tyder på at laget forlater Atlanta og drar til Sin City nå som Falcons har forlatt byen.

På samme måte har G Esports Holding GMBH, eieren av G2 Esports og Minnesota Rokkr, sendt inn et eget varemerke som viser en logo for "G2 Minnesota", noe som tyder på at laget blir værende i den nordlige byen, men dropper Rokkr -merkevaren til fordel for en bedre tilpasning til det overordnede morselskapet.

Ingen av disse er bekreftet ennå, men de virker svært sannsynlige og gjenspeiler Call of Duty League's skifte for å gjenspeile de forskjellige organisasjonene som eier spilleautomater nærmere i stedet for bare å ha mer uklar merkevarebygging.