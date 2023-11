Det ser ut til at Warios nye stemmeskuespiller er bekreftet.

HQ

Helt siden Charles Martinet kunngjorde at han hadde til hensikt å slutte å gi stemme til mange av Mario-figurene for i stedet å bli merkevareambassadør, har vi ventet på å høre hvem som skal overta hans oppgaver hos Nintendo. For Mario og Luigis del ble det nylig bekreftet at det blir Kevin Afghani, og nå vet vi også hvem som tar seg av Wario.

Ikke overraskende ser det ut til at Afghani kommer til å legge stemme til alle figurene som Martinet tidligere har lånt ut talentene sine til, for i rulleteksten til WarioWare: Move It (som du kan lese anmeldelsen vår av her), står Afghanis navn oppført øverst i Voices-delen.

Ettersom Martinet også har lagt stemme til Waluigi, er det svært sannsynlig at Afghani også tar over den rollen neste gang vi får se Waluigi i et videospill.

Takk, Eurogamer.