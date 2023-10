Marios nye stemmeskuespiller for Super Mario Bros. Wonder er bekreftet

HQ

I forrige uke trodde mange at Brian Hull skulle erstatte Charles Martinet som Marios stemme i Super Mario Bros. Wonder, men mannen selv benektet dette tidligere denne uken. For et par dager siden la noen ut en liste over stemmeskuespillere som angivelig var hentet fra en kioskdemo av spillet, noe som fikk mange til å tro at enten Mick Wingert eller Kevin Afghani var den nye stemmen. Wingert avkreftet raskt disse spekulasjonene, men den andre har tatt en helt annen tilnærming.

Kevin Afghani bekrefter at det offisielt er han som har stemmen til Mario og Luigi i Super Mario Bros. Wonder. Du har sannsynligvis aldri hørt navnet eller stemmen hans før, ettersom Afghanis IMDB-liste er ganske kort og avslører at hans største rolle før dette var Arnold i Genshin Impact. Det er imidlertid ingen tvil om at både populariteten og CV-en hans kommer til å eksplodere etter denne kunngjøringen.