Dette er Assassin's Creed Mirage

Selv om det kan virke litt negativt å starte en forhåndstitt på denne måten, er det noe som må sies. Assassin's Creed Showcase-delen av Ubisoft Forward var litt kjedelig. Ja, vi har fått mange nye kunngjøringer og informasjon om hva fremtiden bringer for Assassin's Creed, men samtidig er det vanskelig å bli oppspilt på bakgrunn av intetsigende CGI-teasere på ti sekunder for spill som er årevis fra å materialisere seg til noe konkret. Du kan kalle meg en pessimist for å tenke på denne måten, men se på det slik; det spillet som fikk en reell gameplay-avsløring, og mest konkret informasjon, var Project Jade, et mobilspill. Resten? Vel, der måtte vi nøye oss med CGI, og det gjelder til og med Assassin's Creed Mirage, som angivelig ikke er så langt unna en utgivelse.

Misforstå meg rett, Mirage hadde en mektig stor tilstedeværelse, og det er det jeg til slutt vil komme til når denne ranten er over. Den filmatiske traileren ser bra ut og gir en god idé om hva Ubisoft Bordeaux har som mål å servere, men siden såkalte insidere og lekkere og så videre alle har sagt at denne tittelen vil bli utgitt i de tidligere stadiene av 2023, er det faktum at Ubisoft bestemte seg for å ikke vise frem noe gameplay, eller i det hele tatt legge ved noen form for utgivelsesdato, gjør meg nysgjerrig på hvordan utviklingen av denne tittelen egentlig ser ut akkurat nå. Heldigvis har jeg vært med på en pressebriefing om spillet, som gir meg muligheten til å si litt mer om hva Mirage faktisk vil tilby.

Først og fremst, noe som allerede var tydelig, vil Mirage dreie seg om Basim, mestersnikmorderen som ble en alliert og deretter en fiende av Eivor i Assassin's Creed Valhalla. Dette spillet vil fortelle Basims historie 20 år før hendelsene i vikingsagaen, og vil se den ikoniske karakteren vokse fra en ydmyk gatetyv til en snikmorderlærling, og deretter til en mestersnikmorder, alt under det våkne øyet til Roshan, hans mentor brakt til live av skuespillerinnen Shohreh Aghdashloo. Når dette er tilfelle, kan vi forvente en historie som strekker seg over flere år, og foregår i den vakre byen Bagdad som starter i 861 e.Kr., en tid som anses som byens gullalder.

Noe som også har blitt rapportert før showcasen, er at Mirage tar et skritt tilbake fra de bredere rollespillene som har blitt normen for Assassin's Creed-serien i det siste. Spillet tilbyr ikke en enorm del av den arabiske halvøya som du kan utforske etter eget ønske. I stedet foregår alt i byen Bagdad (og noen ganger festningen Alamut, hovedkvarteret til Hidden Ones), og med dette har Ubisoft Bordeaux fokusert på å skape et bybilde som er mer fullpakket og detaljert, og tilbyr flere måter å fullføre kontraktene dine på. Det ble nevnt at byen har fire distinkte regioner, inkludert Karkh og Round City med sine frodige hager.

Når det gjelder historien, tar denne også serien tilbake til røttene. Mirage vil være en lineær opplevelse med narrativt fokus, en som fortsatt tillater spilleren å utforske, men som også har en veldig tydelig start og slutt. Gameplayet vil også følge den gamle oppskriften, ettersom sniking, parkour og snikmord er de tre søylene spillet er bygget på og det hele går ut på å finne målet ditt, legge strategier for bevegelsene dine og deretter utføre med effektivitet og dyktighet.

Ubisoft Bordeaux har lagt vekt på å heve disse tre områdene ved å omarbeide den underliggende mekaniske strukturen når det kommer til sniking og måten fiendene kan oppdage deg på. I tillegg er det ekstra verktøy (som miner og blåsepiler), så vel som raskere parkour-animasjoner og til og med et gjensyn med noen av fansens favorittanimasjoner, som når man svinger seg rundt hjørner f.eks. Det vil også være kjente takter, inkludert en ørn som kan hjelpe deg med å speide mål og så videre, men selv dette har blitt gjort om, siden fiender ikke vil nøle med å skyte fuglen ut av himmelen og dermed ta den mekanikken fra deg.

Alt dette høres meget bra ut, og det er sikkert mange som er glade for å se serien vende tilbake til gamle røtter. Men samtidig er det vanskelig for meg å se dette spillet (i teoretisk forstand siden vi mangler gameplay) som mye annet enn en plassholder mens Ubisoft gjør seg klar for neste æra av serien med Codename Red og Codename Hexe. Å se Mirage i aksjon kan snu dette perspektivet på hodet, men inntil videre er jeg forsiktig med forventningene mine.