Dette er den eksakte Nintendo Switch 2-logoen, ifølge en innsider

'Switch 2 Leaks' har nådd et nytt høydepunkt. Genki, tilbehørsprodusenten, har i flere uker skrytt av å være den første til å selge Nintendo Switch 2-tilbehør ... før konsollen ble annonsert av Nintendo. De lovet at de ville ta med seg en ekte Switch 2-rekreasjon til CES denne uken, og de oppfylte det, med flere bilder på utstillingsgulvet som viser konsollen og de nye magnetiske Joy-Cons.

Utsiden av konsollen har blitt vist ... i tillegg til innsiden av konsollen: dokkingstasjonen, med informasjon om strømforsyningen, og til og med hovedkortet har lekket ut de siste dagene.

Hva blir det neste? Navnet og logoen? Vi må kanskje vente noen uker (eller dager) før vi får se det, men ifølge den velkjente innsideren "Necro" Felipe er navnet på Nintendo Switch 2... Nintendo Switch 2, og logoen er nøyaktig den samme som har vært i omløp den siste tiden: den gamle Switch-logoen med et par Joy-Cons og en "2" ved siden av.

"Jeg kan si at jeg for første gang fikk tilgang til Nintendo Switch 2-logoen takket være et bilde av konsollen som en pålitelig kilde sendte meg. Basert på det jeg så og med respekt for målingene, gjenskapte jeg det, og det blir NØYAKTIG slik".

Hvis bilder av den virkelige konsollen (ikke en mock-up, men den virkelige tingen, med det virkelige, endelige navnet og logoen) allerede sirkulerer, la oss bare håpe at Nintendo vil kunngjøre konsollen så snart som mulig. Genki sier allerede at konsollen lanseres i april, men alt dette er fortsatt ubekreftet.