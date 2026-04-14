Dette kan du forvente deg av Overwatch Sesong 2: Summit

I dag er en stor dag for Overwatch -spillere når den andre sesongen av 2026 kommer i spillet, med en rekke velkomstfunksjoner og den nyeste helten, karakteren kjent som Sierra. Med debuten som skjer i kveld når den ukentlige tilbakestillingen skjer rundt 17:00 BST / 18:00 CEST, har veikartet for sesong 2: Summit nå blitt delt.

Det store trekkplasteret er som forventet Sierra, som vi nylig gikk nærmere inn på. Men ved siden av Sierra er det en håndfull nye funksjoner og alternativer, inkludert en omarbeiding av kartet over Antarktishalvøya, inkorporering av utmerkelser etter kamp, stadionoppdateringer (som introduserer Ramattra, Lijiang Night Market, en Juno-omarbeiding og Jetpack Cat senere denne sesongen), et Soldier 76 Mythic-skinn og et Genji Mythic-våpen, oppdaterte mini Perks, den etterlengtede 10-årsjubileumsfeiringen midt i sesongen, et nytt Battle Pass og Starter Pack, og til og med et Diablo-samarbeid som introduserer et demonisk Ramattra-skinn.

Du kan se alt dette i veikartet nedenfor, og igjen, ikke glem å hoppe tilbake til Overwatch i kveld for å oppleve sesong 2 selv.