Devil May Cry 5 får tilsynelatende en Nintendo Switch 2 -versjon

Capcom har flydd utrolig høyt i det siste med Resident Evil- og Monster Hunter-seriene som har gjort det vanvittig bra, og med planer om å utvide til nye områder og bringe tilbake elskede klassikere senere i år i form av henholdsvis Pragmata og Onimusha: Way of the Sword.

Den japanske utgiveren har også hatt god suksess med noen av sine filmatiseringer, nemlig den animerte Devil May Cry-serien for Netflix, som snart får sin andre sesong. Med dette i tankene, ville det ikke vært herlig å få noe Devil May Cry-videospillrelatert for å tilpasse seg neste runde med episoder?

Hvis du er enig, er den gode nyheten at noe ser ut til å skje, ettersom en nylig oppføring på det taiwanske rangeringstavlen (i henhold til Nintendo Everything) har avslørt eksistensen av en ny utgave av Devil May Cry 5, som tilsynelatende kommer til Nintendo Switch 2.

Det er kjent som Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition, og selv om det foreløpig ikke har kommet noen bekreftelse på eksistensen fra Capcom, går rangeringer som dette vanligvis alltid foran en mer offisiell kunngjøring, slik vi også forventer i tilfelle Sonic Frontiers: Definitive Edition.

Vil du ta en kopi av Devil May Cry 5 på Nintendo Switch 2?