Devil May Cry 5 solgte bedre enn Monster Hunter Wilds i forrige kvartal

Capcom har nylig feiret to store milepæler for sine franchiser, da Devil May Cry 5 har nådd det kumulative verdensomspennende salgstallet på 10 millioner solgte enheter, og Street Fighter 6 har solgt 5 millioner enheter i løpet av det siste kvartalet.

I følge Capcoms økonomiske tall er det imidlertid en bittersøt følelse av denne suksessen. De tidligere spillene har fått oppmerksomhet, men de nyere utgivelsene ser ut til å ha mistet den. Etter å ha hatt den største lanseringen for franchisen og blitt Capcoms raskestselgende spill noensinne, solgte Monster Hunter Wilds bare 477 000 eksemplarer i forrige kvartal, noe som bare plasserer det ~ 90 000 over Monster Hunter Rises 389 000 eksemplarer.

Monster Hunter Wilds fortsetter å prøve å hente inn nye og tilbakevendende spillere, men ettersom spillet bare har vært ute i noen måneder, er det vanskelig å forutsi hvordan det vil gjøre det på lang sikt. Fallende salg får absolutt ikke fremtiden til å se lys ut.

Capcom fastholder imidlertid at de har en sterk portefølje foran seg. Resident Evil Requiem slippes før utgangen av dette regnskapsåret, i februar 2026, og takket være Netflix-serien av Devil May Cry, ser man på flere synergier for å bringe nye øyne til store franchiser.