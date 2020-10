Devil May Cry 5: Special Edition-video viser mye raskere lastetider på PlayStation 5

Du ser på Annonser

Capcoms actionfylte Devil May Cry 5 ble først utgitt i mars 2019, og anmeldelsen vår kan du lese her. En oppdatert versjon, kalt Devil May Cry 5 Special Edition, lanseres sammen med PlayStation 5 og Xbox Series X.

De kommende konsollene har blitt markedsført mye med raskere lastetider, og nå demonstrerer en YouTube-video lastetidene til Devil May Cry 5 Special Edition på PS5. Resultatene er ganske imponerende. Videoen sammenlikner lastetidene mellom PlayStation 5, PC, PlayStation 4 og Xbox One X. Og det er virkelig ingen konkurranse: PS5-versjonen laster inn merkbart raskere enn alle sammen, til og med PC-versjonen.

Skal du spille Devil May Cry 5 Special Edition på en av de nye konsollene?

