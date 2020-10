Devil May Cry 5 viser svakhetene til Xbox Series S

Du ser på Annonser

Da Microsoft endelig bekreftet Xbox Series S sa selskapet at selv om konsollen blir betraktelig svakere enn Series X skal det i hovedsak bare være bildeoppløsningen som vil skille de to. Noen unntak vil det uansett være i negativ forstand, og nå har vi fått et nytt.

Capcom kan nemlig gjenta at Devil May Cry 5: Special Edition vil by på 120 bilder i sekundet, 4K, ekstrem korte lastetider, vanskelighetsgraden Legendary Dark Knight, forbedret 3D-lyd, spillbar Virgil og Turbo Mode både på Xbox Series X og Xbox Series S, men har en kontrabeskjed hva ray tracing angår. Selskapet sier nemlig at ray tracing ikke vil komme til Xbox Series S med en oppdatering likevel, mens Series X-eiere fortsatt kan se frem til refleksjoner og bedre lyssetting kort tid etter lansering.