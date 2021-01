Diablo II-remaken er fortsatt på vei - forvent nytt i februar

Allerede i 2017 bekreftet nærmest Blizzard med en jobbutlysning at de jobbet med remastere av Diablo II og Warcraft III, men vi fikk aldri noen bekreftelse om førstnevnte. Derimot fikk vi for ett år siden Warcraft III: Reforged, så det virket som om antakelsene stemte. Nå har vi fått enda tydeligere bevis på dette.

Alltid pålitelige Jason Schreier fra Bloomberg har nemlig skrevet en artikkel om at Vicarious Visions nå blir en del av Blizzard sine interne utviklerstudioer, og der inkluderer han også detaljer om hvor skuffet Activision Blizzard er over Reforged.

I samme slengen bekrefter han at Vicarious Visions har hjulpet til med utviklingen av det som foreløpig kalles Diablo II: Resurrected. En av grunnene til at vi har ventet lenger enn planlagt på både offentliggjøringen og lanseringen er at prosjektet først ble ledet av Reforged-utviklerne, men de ble byttet ut med deler av Diablo IV-studioet forrige høst på grunn av mottakelsen av Warcraft-"remaken".

Både med tanke på hvor lenge det har vært under utviklingen og at Diablo IV nok skal få all oppmerksomhet snart tror jeg nok uansett at vi kan forvente å se Diablo II: Resurrected på BlizzConline i februar, så forhåpentligvis får vi se noe langt bedre enn Warfraft III: Reforged da.

Hvilke ting må forbedres eller endres i Diablo II for å friste deg?