Diablo IV får nytt utstyr, nye fiender og mer når sesong 1 starter om to uker

Blizzard fokuserte mye på endgameinnhold før lanseringen av Diablo IV, så vi visste at utviklerne allerede hadde forberedt massevis av innhold til etter lanseringen. Det forhindrer ikke at den første sesongen av spillet høres veldig imponerende ut.

I kveld har livestream avslørt nærmest alt som kommer til Diablo IV når Season of the Malignant starter med en massiv oppdatering klokken 19 den 20. juli. Alt starter når en ny trussel plutselig dukker opp i Sanctuary. Såkalte Malignant Monsters må stoppes, og vi er åpenbart de som er best egnet til å gjøre det. Cormond, en tidligere prest i Cathedral of Light, vet hvordan, og kommer til og med med den gode nyheten at vi kan dra nytte av disse nye fiendene ved å bruke monstrenes hjerter til å bli sterkere ... så lenge vi er klare for en utfordring.

Når vi bruker hjertene, starter nemlig et ritual som gjenoppliver en enda sterkere versjon av fienden. Det er først etter å ha beseiret disse at vi får en nyttig versjon av det ondartede hjertet kalt Caged Heart som kan settes inn i smykker. Dette gir oss ikke de vanlige fordelene, men unike spesialfordeler. Det finnes faktisk bare 32 Malignant Hearts fordelt på fire kategorier, og ett av eksemplene som ble vist gjør at kritiske slag gjør fiender elektriske.

En av de beste måtene å få tak i disse hjertene på er å gå inn i såkalte Malignant Tunnels. Disse nye fangehullene er fylt med nye monstre, inkludert den nye bossen: Varshan the Consumed. Hvis vi beseirer ham, fullfører oppgaver og lignende vil vi også bli belønnet med større mengder Favor, det vil si de tingene som får oss til å avansere i det tidligere omtalte Battle Pass-et. Det er også en sjanse for at de slipper en av de 6 nye unike gjenstandene eller 7 legendariske aspektene. Kombiner disse med de 32 nye Malignant Hearts-bonusene, og det høres ut som om den nye sesongkarakteren vår kan bli veldig forskjellig fra den/de vi bruker i kampanjen.