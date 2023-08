Diablo IV har nådd over 12 millioner spillere

HQ

Det er bare en måned siden vi rapporterte at Diablo IV hadde nådd over ti millioner spillere, noe som er ganske imponerende med tanke på at det ble lansert i juni. Siden da har det fortsatt å stige i raskt tempo, og under Opening Night Live gikk produsenten Rod Fergusson på scenen for å avsløre at Diablo IV nå har over tolv millioner spillere.

Virkelig imponerende. Fergusson hadde også mye å fortelle om den kommende Season of Blood (som helt sikkert vil øke tallene ytterligere), noe du kan lese alt om her.