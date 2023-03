Diablo IV - Inntrykk fra den lukkede betaen

HQ

Hvis du hørte lydene av pergamentruller, helbredende drikker og en nøkkel som falt i bakken, kunne du sannsynligvis gjette hvilket spill de kom fra på et sekund. Det er få spillserier som kan identifiseres så tydelig med lyd alene som Diablo. Jeg er glad for å rapportere at dette fortsatt er tilfelle i det fjerde spillet. Da jeg startet den lukkede betaen for det meget etterlengtede Diablo IV, fikk jeg ikke spille mye den første dagen. Jeg måtte stå i kø og vente i over en time av gangen. Når jeg først var inne ble jeg sparket ut etter en times spill. Alt dette var imidlertid forventet, og innen dag to ble disse problemene løst.

Det første som slår deg er hvor kjent alt er. I sin kjerne er Diablo et rollespill som ønsket å fokusere på actionsekvensene og minimere fortellingen. Å slakte monstre har alltid stått i sentrum, og jeg har alltid likt det, men jeg har også ønsket å se mer av verden og dens innbyggere, og Diablo IV overrasker med et større fokus på historiefortelling. Med nytt kameraarbeid (som fokuserer mer på karakteren din), flere karakterer å snakke med enn før, og mange mellomsekvenser, bryter Diablo IV ny grunn. Hvis vi skal få mer historie, må den være av god nok kvalitet til å være interessant, og mine første inntrykk av Diablo IV er at den er det - til tider, i alle fall.

Jeg elsker å lese gamle bøker, lytte til Deckard Chain snakke om et eller annet monster, eller bare finne ut litt mer om verden. Med Diablo IV føler jeg at Blizzard har gått den ekstra milen for å skape en mer troverdig og sammenhengende verden med interessante karakterer. Inarius, en erkeengel som har blitt forvist, tar på seg rollen som en farsfigur, og kontrasten til det onde er det fokuspunkt. Så er det Lilith, en demon og datter av Mefisto, som introduseres som Sanctuarys mor. Inarius og Lilith skapte en gang verden, men er nå i konflikt med hverandre. Alt og alle faller mellom disse kreftene, og noen prøver å manipulere hendelsene til sin egen fordel. Hovedoppdragene følger den kolossale konfrontasjonen, men det meste av handlingen ble låst av i betaen. Av hensyn til opplevelsen vil jeg ikke si mye mer om handlingen, bortsett fra at jeg gleder meg til å følge reisen til dens ende.

Og så til gameplayet. Det som overrasket meg mest var alle aktivitetene i verden. Alle de små sideoppdragene og alle de små begivenhetene. Det var repetisjon i utformingen av sistnevnte, men de fleste oppdragene hadde godt stemmeskuespill og interessante historier. Disse kunne handle om eksorsisme, å begrave et barn eller å redde en venn, og jeg likte kvaliteten på mange av disse. De fortalte om livet i byene, innflytelsen fra demoner, sorg og håp. Men aktivitetene, det vøre seg karavaner eller mennesker du må beskytte, var dessverre repeterende av natur. Selv om du ikke trenger å gjøre disse, håper jeg vi vil se litt mer variasjon i fullversjonen.

Det er tydelig at Diablo IV følger i fotsporene til det tredje spillet og Immortal. Det er bygget for å romme mange spillere og være en mer sosial opplevelse. Jeg hadde absolutt mye moro med å løpe rundt i en gruppe og ta på oss bosser. Dette støttes av klassene, som har noen spennende synergier. For eksempel ville en ismagiker være god støtte for en karakter som kan gjøre mye skade. Likevel er det når jeg er alene og løper ned en gammel krypt blant graver og pergamentruller at Diablo er på sitt beste. Kampene på disse stedene er rett og slett fantastiske, for ikke å nevne stemningsfylte.

Jeg valgte å spille som en Sorceress, Barbarian og Rogue er også gode klasser i Diablo IV, men jeg foretrakk Sorceress. Denne klassen sparker virkelig ting opp et hakk med sin magi. Dessverre fikk jeg ikke sjansen til å teste Druid eller Necromancer i betaen for å sammenlikne da de var låst. Jeg valgte umiddelbart å spesialisere magikeren min med elektriske evner, da det er morsomt å kaste lyn som spretter rundt og bokstavelig talt griller monstre. Jeg fant ut at hver evne hadde en bruk, og at det eneste problemet var at jeg bare kunne komme opp til level 25. Dette resulterte i at jeg måtte velge bort andre grener av ferdighetstreet, for eksempel ild- og is-evnene. Når det gjelder klasseprogresjon, er ferdighetstreet delt inn i grener som du beveger deg gjennom. Du kan bare gå videre hvis du har satt et poeng i den forrige evnen, og for å komme til neste gren må du ofte tilegne deg et visst antall evner før du kan velge kraftigere evner. Det er enkelt, intuitivt og fungerer glimrende.

For å hjelpe karakteren din med å overleve, er det et klassisk gjenstandssystem. Utstyret ditt er i ryggsekken din, og på klassisk vis velger du hva du skal ha på deg og hva du skal legge i ryggsekken. Det som skiller seg ut er at du ikke har portaler, identifikasjonsruller eller mange trylledrikker. Denne gangen har du fra starten av en rekke helsedrikker som du kan oppgradere med ressurser du finner i naturen, og som avhenger av hvilket nivå karakteren din er på. Ved å fullføre visse utfordringer i spillet, kan du også oppgradere mengden trylledrikker du kan bære. Akkurat som i Diablo III slipper fiendene røde elementer som du kan plukke opp for å øke antallet. Det er ekstremt strømlinjeformet og en vellykket blanding av mekanikkene fra Diablo II og III.

I byene kan du også selge, kjøpe, oppgradere, skrote og legge til magiske bonuser til utstyret ditt. Jeg benyttet anledningen til å fullføre spesielle huler for å låse opp unike krefter som jeg deretter kunne bruke penger og ressurser på å forbedre. Dette tillot meg å legge til ekstra effekter til våpnene eller rustningene mine, for eksempel en magisk barriere. Det klassiske edelstensystemet er også tilbake, og du kan kombinere disse for å lage større og kraftigere edelstener av samme type. Som før gir steinene prosentvise økninger til utstyrets evner.

Når du først er utstyrt, utrustet, magisk forbedret og klar til å dra ut i verden, vil du legge merke til hvor stort spillet er. Det tar tid å komme deg rundt, og mens betaen ikke var åpen lenge nok til at jeg kunne skaffe meg en hest, er de ment å hjelpe deg med å krysse store avstander. Selvfølgelig er det også teleporteringsportaler som før, men de er få og langt mellom og finnes ikke lenger i huler, men bare i byer og på verdenskartet. Men ikke tro at dette betyr lange avstander uten at det skjer mye. Tvert imot, du blir stadig angrepet, du støter på sideoppdrag hele tiden, og du finner mange huler og begivenheter. Noen ganger virker det nesten som om spillet kaster for mye på deg, men jeg hadde det fortsatt gøy med betaen. Spillet er bra, til tross for noen repeterende bosser og begivenheter, og jeg liker historien. Fiendenes variasjon er også bra, men jeg håper vi ikke får tekniske problemer som det som skjedde på dag 1 av denne betaen.

De største feilene og problemene jeg har støtt på så langt har vært av teknisk art. Lagg, tilbakespoling av trinn og så videre fordi serveren ikke kan gjenkjenne det du har gjort. Du kan også bli kastet ut og måtte vente i timevis på å logge inn igjen. Det er mye å si om disse problemene, og de er alle et resultat av å måtte være koblet til internett hele tiden. Hvordan de første ukene av det fullstendige spillet vil være, er fortsatt for tidlig å forutsi.

Jeg hadde det veldig gøy med betaen og Diablo IV, og det ser ut til å være et av årets høydepunkter for meg. Kanskje jeg spiller det "feil" ifølge utviklerne, men det er fortsatt morsommere å spille alene enn med andre. Til tross for onlinefokuset tror jeg grunnlaget for et godt spill er her. Det er for det meste gode forbedringer av eldre systemer, og det føles som om jeg kan tilpasse evnene mine på mange måter. Historien er engasjerende og kampene er sannsynligvis de beste i serien så langt.