Diablo IV-sjefen og fler forlater Activision Blizzard

HQ

Som de fleste nok vet nå er det ikke akkurat glade dager hos Activision Blizzard, og her kommer enda et eksempel på hvordan dette påvirker spillene.

Etter at Ethan Gach hos Kotaku rapporterte at en rekke ledere hos Activision Blizzard har forlatt selskapet bekreftes nemlig dette i en pressemelding. Nærmere bestemt er det Luis Barriga (som frem til nå var "Director" for Diablo IV), Jesse McCree (var "Lead Designer for Diablo IV) og Johnathan LeCraft ("Designer" for World of Warcraft) som enten har fått sparken eller sagt opp. Pressemeldingen gjør det bare klart at trioen ikke jobber der lengre, men at erstattere allerede har blitt oppnevnt. Forhåpentligvis betyr dette at utviklingen av Diablo IV ikke lider altfor mye.