Digimon Survive utsettes offisielt atter en gang

Suzanne Berget var sjefredaktør da Digimon Survive ble avduket og skulle vært det da spillet i utgangspunktet hadde planlagt lansering i 2019. Siden den gang har vi fått to lange utvidelser, så det bør vel ikke overraske at Witchcraft og Bandai Namco nå også slenger seg inn i rekken av den siste tidens lanseringsendringer.

Utviklerne forteller at de fortsatt trenger mer tid for å gjøre ferdig Digimon Survive, og derfor har bestemt seg for å utsette spillet til en gang i 2022. Dermed må altså Animorpher og flere av dere andre vente over to år lengre enn planlagt, noe vi nærmest har visst siden i sommer.