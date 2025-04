Digital Sun om å bringe Moonlighter 2 til Switch 2: "Vi kan ikke ignorere det"

HQ

Bare i går fikk vi fortelle deg alt om Moonlighter 2: The Endless Vault, som en del av en forhåndsvisning som kom etter vår deltakelse på Xbox Developer EMEA Session. Mens du kan gå over her for å sjekke ut den forhåndsvisningen i sin helhet, for å lære mer om de forskjellige mekanikkene og de nye systemene som denne oppfølgeren vil presentere for spillerne, hadde vi også en sjanse til å sette oss ned med utvikleren Digital Sun for en prat.

Som en del av intervjuet med kommunikasjonssjef Israel Mallén spurte vi om plattformplanene for spillet, og om Moonlighter 2: The Endless Vault - med tanke på den enorme tilhengerne av det originale Moonlighter på Switch - vil komme til etterfølgersystemet.

"Vel, det første Moonlighter hadde et hjem på den originale Switch, og vi er godt klar over at de fleste av spillerne våre, eller en stor del av spillerne våre, er relatert til Switch", sa Mallén. "Jeg er veldig glad i Switch, og det kan vi ikke ignorere. Alt jeg kan si nå er at konsoller er i horisonten, og vi er åpne for nye muligheter, og det inkluderer Switch 2, selv om vi foreløpig bare kan bekrefte vår tilstedeværelse i PlayStation 5, Xbox-serien og PC, selvfølgelig."

Du kan se hele intervjuet med Digital Sun nedenfor, der du får vite mer om Moonlighter 2s nye systemer, 3D-kunstretningen, det bredere fokuset på roguelike-elementer, de ekstra biomene og den nye byen, og mye mer.