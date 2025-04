Inntrykk: Moonlighter 2: The Endless Vault sikter mot endeløs rogulikeability

HQ

HQ

Jeg likte min tid med Moonlighter på Nintendo Switch i sin tid, selv om det var litt buggy, da det fungerte som en den gang unik sammenslåing av sjangre. Originalen som ble utgitt for snart syv år siden på PC, foreslo en annerledes vri på fangehullskrypende roguelikes ved å introdusere en butikkadministrasjonskomponent, og siden den gang har det Valencia-baserte studioet modnet en hel del, for eksempel ved å levere The Mageseeker: A League of Legends Story for Riot Games, eller prøve ut nye ting med det svært nylige og vellykkede Cataclismo, som allerede har passert 250 000 solgte eksemplarer etter bare et par uker på markedet.

Men nå er det på tide å gå tilbake til røttene. Vi fikk en lengre titt på hvordan Moonlighter 2: The Endless Vault utvikler seg under Xbox Developer Session EMEA i forrige uke, der vi så flere studioer fra regionen vise frem sine respektive spill, og alle så ærlig talt bra ut allerede.

Dette er en annonse:

Den mest slående nyheten om spillet, som vist i de første trailerne, er at de har gått for full 3D denne gangen. Jeg (og mange av de opprinnelige fansen) elsket den delikate 2D-pikselkunsten til originalen, men dette demonstrerer en betydelig innsats for å prøve å holde sjelen intakt. Selv om vi ikke vet hvor mye polering det vil få før det slippes på en TBA-dato en gang senere i år, ser det vakkert ut allerede, og den isometriske visningen føles kjent for de som kommer fra Hades og lignende. Og som med originalen, er det de små søte detaljene fulle av personlighet som gjør at det skiller seg ut på en annen måte.

Den største vektleggingen med oppfølgeren handler imidlertid ikke om det visuelle, men om gameplay. Der utviklerne definerte det første Moonlighter som "an ARPG with roguelike elements", ønsker de nå at full rogulikeability skal gjennomsyre alle aspekter av The Endless Vault, til og med overskride fangehullene slik at "everything changes with every run", som comms manager Israel Mallén forklarte under hands-off-demoen.

"Hands-off" er det eneste forbeholdet her, ettersom det å bli mer variert, mer komplekst og mer tilfeldig i hvert eneste aspekt av spillet betyr at balansen er mye mer komplisert, og jeg gleder meg allerede til å spille Moonlighter 2 for å sjekke ut både hvordan det føles og om for dristig variasjon faktisk kan ødelegge det.

Dette er en annonse:

På papiret, selv om spillsløyfen med randomisert fangehullsgjennomgang versus butikkdrift forblir lik, betyr "vi tar det til en ny dimensjon av kvalitet og ambisjoner" flere ting. Det finnes forskjellige områder i unike biomer, for eksempel startbyen Tresna, det tørre Houtu eller det vindfulle/grasbevokste Aeolia. Våpen (den trofaste kosten er tilbake, i tillegg til spyd og sverd), gadgets og fiender tvinger deg også til å kombinere og bytte kampstil fra avstandskamp til CQC og tilbake, og sjefer som Herald vil sette det på prøve for å se om du er rask nok med alt dette og unnvikelsene og pareringene på toppen, hvis du skal få tak i den store skatten.

Det som endrer spillet i de roguelike fangehullene er Perks, "in-run-effekter som kan øke Wills kraft og låse opp nye evner". Igjen, i det minste slik det høres ut, er det en fin ny idé som kan bryte det tidligere monotone tempoet til det bedre, mens ryggsekkadministrasjon, der du nå kan se basisverdien av relikvier, alltid holder hjernen din opptatt utover kamp og utforskning.

I butikken finner du nå spesialeffekter som potensielt kan endre utfallet av tilbudene du kan få når det gjelder å selge byttet du tar med deg hjem fra ekspedisjonene dine. Selv om dette er den koselige siden av spillet, blir det interessant å se hvor spennende det kan bli med salgsrekker og skyhøye fortjenester.

Nok en gang skal du styre den elskelige, hvithårede Will og møte nye og gamle venner (som smeden Andrei og heksen Eris), og selv om dette andre spillet vil ha en dypere historie og gi svar på flere spørsmål, ser det virkelig ut som et mer moderne og omfattende bidrag for både nykommere og fans av originalen. Nå trenger vi bare å vite når butikken åpner dørene!