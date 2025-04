Dinosaur-fans hyller traileren Primitive War, en lavbudsjettfilm som er mer skremmende enn Jurassic World

Dinosaurfans venter spent på den nye Jurassic World Rebirth-filmen som kommer ut om tre måneder, men den Scarlett Johansson-ledede filmen blir ikke den eneste filmen i år med virkelig skremmende dinosaurer. Den første traileren til Primitive War har nettopp blitt sluppet, og responsen fra dino-fansen har vært utmerket.

Primitive War er filmatiseringen av Ethan Pittus' roman med samme navn, som ble utgitt i 2017. Den utspiller seg under Vietnamkrigen i 1968, da en gruppe soldater blir sendt til en isolert jungeldal for å redde en annen enhet ... og de finner ut at dalen er fylt med kjøttetende dinosaurer, inkludert en Spinosaurus som angriper menneskene fra vannet, på nøyaktig samme måte som Spinosaurusen fra den nye Jurassic World-filmen.

Det er ikke den mest originale ideen, ja, og det er en lavbudsjettsfilm, men ut fra den første traileren å dømme ser det ut som om den er filmet på mange naturlige steder, og CGI-dinosaurene ser virkelig solide ut (i hvert fall fra de få bildene som er plukket ut til traileren), inkludert de tre fjærkledde Deinonychusene helt til slutt.

Primitive War Dinosauriefilmen kommer i 2025, fra den australske regissøren Luke Sparke, med en rollebesetning der de mest kjente skuespillerne er Tricia Helfer (Battlestar Galactica) og Jeremy Piven (Entourage).