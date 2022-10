Disney utsetter Avengers, Deadpool og Fantastic 4

HQ

Mange klager stadig over og lurer på hvorfor spillindustrien vanligvis er veldig hemmelighetsfull om kommende prosjekter, men i kveld har vi fått noen klare indikasjoner på hvorfor fra filmverden.

For selv om det bare har gått litt over to måneder siden Marvel avslørte Marvel Cinematic Universe sin femte fase må en rekke utsettelser gjøres allerede. Nærmere bestemt utsettes Deadpool 3 fra den 6. september 2024 til 8. november samme år, Fantastic Four fra den 8. november 2024 til 14. februar 2025 og Avengers: Secret Wars fra den 7. november 2025 til 1. mai 2026. Akkurat sistnevnte synes jeg egentlig er greit siden det da i alle fall går mer enn seks måneder mellom de to Avengers-filmene i fase fem.

Dette er altså på toppen av Blade sin lange utsettelse.