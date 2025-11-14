Dispatch fikk et enormt spillerløft ved lanseringen av de siste episodene

HQ

Mens vi kanskje ser på ARC Raiders' tall som konsekvent øker etter hvert som flere spillere strømmer til Embark Studios' nye ekstraksjonsskytespill, har Dispatch også klart å tiltrekke seg hundretusener av spillere, og bygger sitt maksimale samtidige antall i løpet av løpet av de åtte episodene.

Ifølge SteamDB nådde Dispatch en topp på 220 060 spillere ved lanseringen av de to siste episodene. Selv om spillerne var litt irritert over den episodiske utgivelsesstrukturen til å begynne med har AdHoc bevist at det kan skape en stor mengde hype og interesse for å spille historien så snart den kommer ut. Dispatchs høyeste spillerantall overgår også tidligere Telltale-opplevelser, der de fleste av dem ikke har klart å nå 15 000 spillere.

Dispatchs høye tall viser ikke bare etterspørselen etter denne typen opplevelser og hvor sårt de har blitt savnet, men det viser også den rene kraften i jungeltelegrafen dette spillet fikk. Det er fortsatt nr. 1 i ønskelisteaktivitet i henhold til SteamDB, noe som betyr at selv om det er lite sannsynlig at vi vil se det høyeste spillerantallet bli forbikjørt, er det fortsatt mange flere som er interessert i denne historien.

Hvorvidt dette betyr at vi får en andre sesong av Dispatch er foreløpig ukjent. Akkurat nå jobber AdHoc hardt med å lage et spill som utspiller seg i Critical Rolles fantasiverden Exandria.