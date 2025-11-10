Dispatch utviklerne må "i det minste tenke" på sesong 2

HQ

Selv om det fortsatt er mer Dispatch å komme ettersom de siste episodene skal avdukes denne uken, vet AdHoc Studios at fansen vil ha mer. Kombinasjonen av et superheltkomedieshow med en ledelsessimulering virker for vanedannende til å la det bli en kort opplevelse, og spørsmålet om en ny sesong veier tungt på utviklernes skuldre.

I en samtale med Friends Per Second-podcasten sa AdHoc-lederne Nick Herman og Pierre Shorette at etter spillets suksess vil de tenke på en ny sesong. "Jeg tror også at ... det er sannsynligvis ... vi må i det minste tenke på sesong 2 nå," sa Shorette.

Dispatch Sesong 1 solgte en million eksemplarer på ti dager, noe som viser at folk etterspør Telltale-lignende opplevelser. AdHoc har planer for sitt neste spill, som innebærer et tettere samarbeid med støttespillerne Critical Role for å skape et spill i deres verden Exandria. Det betyr at selv om Dispatch Sesong 2 er på menyen, vil vi sannsynligvis ikke se det på en stund. Her håper vi at det ikke følger i fotsporene til The Wolf Among Us 2s utviklingssyklus.